«Рейнджерс» с Панариным крупно проиграл «Айлендерс» в НХЛ
- Reuters
- © Bruce Bennett/Pool Photo-USA TODAY Sports
Встреча прошла в Нью-Йорке в «Мэдисон-сквер-гарден» и завершилась в пользу гостей — 4:0.
В составе «островитян» отличились Леонид Комаров, Оливер Вальстрём, Энтони Бовиллье и Мэтью Барзал. Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов отразил 25 бросков.
Нападающий хозяев Артемий Панарин не отметился результативными действиями и завершил матч с показателем полезности «-2». Его партнёры и соотечественники Виталий Кравцов и Павел Бучневич также не набрали очков. Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин пропустил три шайбы и 23 раза спас свою команду.
Ранее Панарин поздравил «Авангард» с победой в Кубке Гагарина.