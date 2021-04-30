«Рейнджерс» с Панариным крупно проиграл «Айлендерс» в НХЛ

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«Нью-Йорк Рейнджерс» потерпел разгромное поражение от «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Рейнджерс» с Панариным крупно проиграл «Айлендерс» в НХЛ
  • Reuters
  • © Bruce Bennett/Pool Photo-USA TODAY Sports

Встреча прошла в Нью-Йорке в «Мэдисон-сквер-гарден» и завершилась в пользу гостей — 4:0.

В составе «островитян» отличились Леонид Комаров, Оливер Вальстрём, Энтони Бовиллье и Мэтью Барзал. Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов отразил 25 бросков.

Нападающий хозяев Артемий Панарин не отметился результативными действиями и завершил матч с показателем полезности «-2». Его партнёры и соотечественники Виталий Кравцов и Павел Бучневич также не набрали очков. Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин пропустил три шайбы и 23 раза спас свою команду.

Ранее Панарин поздравил «Авангард» с победой в Кубке Гагарина.

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