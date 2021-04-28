Хартли стал вторым тренером в истории, выигравшим Кубок Гагарина и Кубок Стэнли

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Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли стал вторым специалистом в истории, завоевавшим Кубок Гагарина и Кубок Стэнли.
Хартли стал вторым тренером в истории, выигравшим Кубок Гагарина и Кубок Стэнли
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Канадский специалист завоевал Кубок Стэнли с «Колорадо Эвеланш» в сезоне-2000/01, а Кубок Гагарина — с «Авангардом» по итогам нынешнего сезона.

Первым тренером, которому удалось подобное, был его соотечественник Майк Кинэн, который в Континентальной хоккейной лиге победил во главе магнитогорского «Металлурга», а в Национальной хоккейной лиге — с «Нью-Йорк Рейнджерс» в сезоне-1993/94.

Ранее сообщалось, что «Авангард» завоевал Кубок Гагарина впервые в истории.

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