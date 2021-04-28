«Авангард» завоевал Кубок Гагарина впервые в истории

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Омский «Авангард» впервые в своей истории стал победителем плей-офф Континентальной хоккейной лиги и завоевал Кубка Гагарина.
«Авангард» завоевал Кубок Гагарина впервые в истории
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Победив московский ЦСКА в шести матчах финальной серии сезона-2020/21, «Авангард», трижды игравший в трёх финалах, включая нынешний, впервые сумел одержать победу.

Кубок Гагарина разыгрывается с сезона 2008/09. Самым титулованным клубом является «Ак Барс» — три победы. По два раза трофей завоёвывали СКА, московское «Динамо» и «Металлург». На счету «Салавата Юлаева» и «Локомотива» по одной победе.

Таким образом, «Авангард» стал седьмым клубом, выигравшим Кубок Гагарина.

Ранее сообщалось, что «Авангард» победил ЦСКА и завоевал Кубок Гагарина.

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