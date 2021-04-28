Березуцкий стал редактором печатного издания о спорте

Короткая ссылка
Бывший футболист ЦСКА, а ныне тренер «Краснодара» Василий Березуцкий выступил в качестве редактора печатного издания о спорте.
Березуцкий стал редактором печатного издания о спорте
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Экс-защитник сборной России стал приглашённым редактором второго выпуска издания «РБ Спорт», посвящённого предстоящему чемпионату Европы по футболу.

Главный редактор информационно-аналитического портала «Рейтинг Букмекеров» Андрей Бодров прокомментировал приглашение Березуцкого редактором: «Помимо футбольной тусовки, он известен и в деловых кругах. Василий имеет предпринимательский опыт, ему интересны все стороны бизнеса, причём не только спортивного. Уверен, что он отлично справится и с редакторской работой. В прошлые годы, когда мы брали у Василия интервью, его ответы были содержательными и остроумными. Гуру отечественного тренерского цеха Валерий Газзаев всегда подсказывал журналистам: «Спросите у Васи, он умный!»

Отмечается, что издание будет распространяться бесплатно в популярных ресторанах, фитнес-клубах, отелях, на информационных стойках крупнейших бизнес-центров.

Ранее сообщалось, что Андрей Аршавин стал приглашённым редактором журнала «РБ Спорт».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить