Березуцкий стал редактором печатного издания о спорте

Бывший футболист ЦСКА, а ныне тренер «Краснодара» Василий Березуцкий выступил в качестве редактора печатного издания о спорте.

Экс-защитник сборной России стал приглашённым редактором второго выпуска издания «РБ Спорт», посвящённого предстоящему чемпионату Европы по футболу.

Главный редактор информационно-аналитического портала «Рейтинг Букмекеров» Андрей Бодров прокомментировал приглашение Березуцкого редактором: «Помимо футбольной тусовки, он известен и в деловых кругах. Василий имеет предпринимательский опыт, ему интересны все стороны бизнеса, причём не только спортивного. Уверен, что он отлично справится и с редакторской работой. В прошлые годы, когда мы брали у Василия интервью, его ответы были содержательными и остроумными. Гуру отечественного тренерского цеха Валерий Газзаев всегда подсказывал журналистам: «Спросите у Васи, он умный!»

Отмечается, что издание будет распространяться бесплатно в популярных ресторанах, фитнес-клубах, отелях, на информационных стойках крупнейших бизнес-центров.

Ранее сообщалось, что Андрей Аршавин стал приглашённым редактором журнала «РБ Спорт».