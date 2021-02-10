Аршавин стал редактором печатного издания о спорте

Бывший футболист «Зенита», а ныне советник генерального директора петербургского клуба Андрей Аршавин выступил в качестве редактора печатного издания о спорте.

Экс-капитан сборной России стал приглашённым редактором первого выпуска издания «РБ Спорт», приуроченного к проведению международной премии РБ, в рамках которой ежегодно отмечаются самые эффективные партнёрства, коллаборации и маркетинговые кейсы в мире спорта и ставок.

Как сообщает пресс-служба издания, в первом выпуске опубликованы интервью главного тренера футбольного клуба «Ростов» Валерия Карпина, спортивного директора, руководителя департамента сборных команд РФС Андрея Лексакова и телекомментатора Нобеля Арустамяна, обзорные статьи о спортивном маркетинге будущего, спонсорстве в букмекерской отрасли, героях спорта 2020 года, подробный гид по ТВ- и интернет-трансляциям и многое другое.

Отмечается, что издание будет распространяться бесплатно в популярных ресторанах, фитнес-клубах, отелях, на информационных стойках крупнейших бизнес-центров.

Ранее сообщалось, что 12 российских компаний вошли в число номинантов на Международную премию РБ.