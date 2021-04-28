Две передачи Сергачёва помогли «Тампе» разгромить «Чикаго» в матче НХЛ
Встреча проходила на стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго и завершилась со счётом 7:4.
В составе «Тампы» заброшенными шайбами отметились Эрик Чернак, Янни Гурд, Алекс Барре-Буле, Брейнден Пойнт, Блейк Коулман и Алекс Киллорн (2). В составе «Чикаго» — Брэндон Хагель, Уайатт Калинюк, Данкан Кит и Доминик Кубалик.
Российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв отметился двумя результативными передачами.
Ранее сообщалось, что сборная России по буллитам уступила Финляндии на ЮЧМ-2021.