Газизов объяснил бурное празднование голов в матче «Спартак» — «Уфа»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о своём бурном праздновании голов 26-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» — «Уфа».

«Спартак» для меня близкий клуб, потому что я там искренне работал и хотел, чтобы он стал чемпионом. Но когда я в другом клубе, я искренне болею за себя, и радовался я искренне. Три очка — это много. Выиграть 3:0 на поле соперника — это дорогого стоит», — сказал Газизов в эфире канала «Россия 24».

По словам гендиректора «Уфы», в его празднованиях не было ни злорадства, ни реваншистских настроений.

«Радовался сильно, да. Не буду скрывать, удовлетворение это принесло. Но я общался с болельщиками «Спартака» и сказал: «Ребята, ничего личного». И многие это понимали», — сказал он.

Газизов покинул пост гендиректора «Спартака» 8 декабря 2020 года, проработав в московском клубе меньше полугода.

Ранее Газизов отреагировал на информацию о том, что «Спартак» должен ему денег после расторжения контракта.