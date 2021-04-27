Газизов: набрал Федуну — ни ответа ни привета. Значит, будем решать через суд

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на информацию о том, что московский «Спартак», где он занимал аналогичный пост в прошлом году, должен ему денег после расторжения контракта.

«У меня определённые договорённости с Леонидом Арнольдовичем Федуном, мало того — они есть на бумаге. У нас подписаны документы, и только с ним я решал вопрос о своём уходе. Больше никого я не видел, мне и не нужно было — владелец есть», — сказал Газизов в эфире телеканала «Россия 24».

Гендиректор «Уфы» отметил, что московский клуб ему ничего не должен.

«Меня вызывают в суд и говорят, что есть какие-то проблемы. Я набрал Федуну — ни ответа ни привета. Значит, будем решать через суд», — сказал он.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не выплатил Газизову 300 млн компенсации за расторжение контракта.