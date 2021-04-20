СМИ: «Спартак» не выплатил Газизову 300 млн компенсации за расторжение контракта

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Московский «Спартак» остался должен бывшему генеральному директору Шамилю Газизову за досрочное расторжение контракта 300 млн рублей.
СМИ: «Спартак» не выплатил Газизову 300 млн компенсации за расторжение контракта
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, на данный момент Газизов получил 100 млн. В соответствии с соглашением, которое было подписано владельцем клуба Леонидом Федуном, «Спартак» должен был сделать ещё три выплаты в сумме 300 млн рублей. Однако «Спартак» не выплачивает их и пытается минимизировать сумму компенсации.

Газизов покинул красно-белых 8 декабря 2020 года. Функционер проработал в московском клубе меньше полугода. Сейчас он занимает пост генерального директора «Уфы».

Ранее Газизов ответил на шутку «Спартака» про фиалки.

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