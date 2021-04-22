«Барселона» выступила с официальным заявлением по ситуации с Суперлигой

Каталонский футбольный клуб «Барселона» выступил с официальным заявлением по ситуации вокруг европейской футбольной Суперлиги.

«Барселона» разделяет мнение большинства европейских топ-клубов о том, что в футболе необходимо провести структурные реформы, направленные на обеспечение финансовой устойчивости и жизнеспособности, повышение зрелищности для болельщиков. В этом контексте совет директоров «Барселоны» в срочном порядке принял решение об участии в Суперлиге в качестве клуба-учредителя соревнования. Решение было принято с убеждением, что предполагаемый отказ от участия в этой инициативе в качестве клуба-основателя был бы исторической ошибкой», — говорится в заявлении.

Отмечается, что, учитывая социальную реакцию, вызванную созданием Суперлиги, необходимо провести гораздо более глубокий анализ причин, вызвавших эту реакцию.

«Это упражнение по углублённому анализу требует времени и необходимой безмятежности, чтобы больше не предпринимать каких-либо поспешных действий. В связи с этим клуб считает неуместным, что необходимый процесс размышлений и дебатов устанавливается под критериями неоправданного давления и запугивания. «Барселона» всегда будет действовать с осторожностью и призывает к максимальному пониманию, уважению и даже терпению к социальной стороне вопроса и общественному мнению», — подытожили в клубе.

19 апреля было объявлено о создании Суперлиги, в которую войдут 12 топ-клубов Европы. Это вызвало широкий резонанс среди футбольной общественности. Впоследствии английские «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Тоттенхэм Хотспур», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», а также испанский «Атлетико» и итальянские «Милан» и «Интер» объявили о своём выходе из турнира.

21 апреля было официально объявлено о приостановке европейской футбольной Суперлиги.

Ранее Александер Чеферин признался, что «Барселона» разочаровала его меньше других участников Суперлиги.