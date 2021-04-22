Чеферин признался, что «Барселона» разочаровала его меньше других участников Суперлиги

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин высказал мнение о вступлении каталонской «Барселоны» в футбольную Суперлигу.

«В какой-то степени меня разочаровали все, но я должен сказать, что, наверное, «Барселона» меньше всех. Лапорта был избран совсем недавно, я разговаривал с ним два или три раза. Он находится под значительным давлением из-за финансовых проблем. Он унаследовал ситуацию, в которой находится клуб, это не его вина, он явно находился под сильным давлением. В то же время, будучи хитрым переговорщиком, Лапорта нашёл стратегию выхода», — приводит слова Чеферина 24UR.

19 апреля было объявлено о создании Суперлиги, в которую войдут 12 топ-клубов Европы. Это вызвало широкий резонанс среди футбольной общественности. Впоследствии английские «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Тоттенхэм Хотспур», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», а также испанский «Атлетико» и итальянские «Милан» и «Интер» объявили о своём выходе из турнира.

21 апреля было официально объявлено о приостановке европейской футбольной Суперлиги.

Ранее президент УЕФА оценил вероятность отмены матча «Реал» — «Челси».