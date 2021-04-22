Вальдано высказался о падении интереса к футболу среди молодёжи

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Бывший генеральный директор мадридского «Реала» Хорхе Вальдано высказался о падении интереса к футболу среди молодёжи на фоне ситуации вокруг создания европейской футбольной Суперлиги.
Вальдано высказался о падении интереса к футболу среди молодёжи
  • Reuters

«12-летний мальчик теперь не выдерживает, когда счёт 0:0 сохраняется дольше, чем 12 минут. Этот проект провалился, но вопрос остаётся на повестке дня. Изменения нужны. Большие организации должны сесть вместе с клубами и прийти к какому-то консенсусу», — приводит слова Вальдано Marca.

19 апреля было объявлено о создании Суперлиги, в которую войдут 12 топ-клубов Европы. Это вызвало широкий резонанс среди футбольной общественности. Впоследствии английские «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Тоттенхэм Хотспур», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», а также испанский «Атлетико» и итальянские «Милан» и «Интер» объявили о своём выходе из турнира.

21 апреля было официально объявлено о приостановке европейской футбольной Суперлиги.

Ранее сообщалось, что Флорентино Перес провёл параллель между футбольной Суперлигой и баскетбольной Евролигой.

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