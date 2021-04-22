Перес провёл параллель между футбольной Суперлигой и баскетбольной Евролигой

Президент мадридского «Реала» и европейской футбольной Суперлиги Флорентино Перес высказался в поддержку создания закрытых коммерческих лиг, приведя в пример баскетбольную Евролигу.

«В баскетболе это давно стало нормальным. Чемпионат Испании проводится параллельно с Евролигой, и ничего плохого не происходит. Евролига была создана клубами из Греции, Турции, России. У «Баварии» есть также баскетбольная команда, и она участвует в Евролиге. Поэтому я говорю: в чём проблема? Футбол отличается чем-то от баскетбола или я что-то не понимаю? Это важно: в баскетболе такая лига была создана, люди не жалуются. Евролига спасла европейский баскетбол», — приводит слова Переса Eurohoops.

Баскетбольная Евролига была создана в 2000 году в результате финансового конфликта между клубами и ФИБА. В итоге только к 2008 году конфликт был разрешён и стороны достигли соглашения.

19 апреля было объявлено о создании Суперлиги, в которую войдут 12 топ-клубов Европы. Это вызвало широкий резонанс среди футбольной общественности. Впоследствии английские «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Тоттенхэм Хотспур», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», а также испанский «Атлетико» и итальянские «Милан» и «Интер» объявили о своём выходе из турнира.

21 апреля было официально объявлено о приостановке европейской футбольной Суперлиги.

Ранее Перес заявил, что Суперлига не умерла, а находится в режиме ожидания.