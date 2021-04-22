Лапорта объяснил вступление «Барселоны» в Суперлигу

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Президент каталонского футбольного клуба «Барселона» Жоан Лапорта прокомментировал ситуацию вокруг вступления клуба в европейскую футбольную Суперлигу.
Лапорта объяснил вступление «Барселоны» в Суперлигу
  • Reuters

«Мы занимаем благоразумную позицию. Вступление в турнир было необходимостью, но последнее слово в любом случае оставалось за сосьос. Большие клубы много вкладывают в развитие, и мы должны были заявить о своих правах относительно распределения доходов. Это должен был быть привлекательный турнир, основанный на спортивных достижениях. Мы выступаем за устойчивые национальные лиги и готовы к открытому диалогу с УЕФА. Чтобы создать это великое шоу, нам нужно больше ресурсов. Думаю, мы придём к пониманию по этому вопросу», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

«На некоторые клубы было оказано давление, но предложение всё еще в силе. Мы слишком много вкладываем, у нас слишком большие зарплаты. Всё это нужно принимать в расчёт, при этом учитывая спортивные заслуги», — добавил президент «Барселоны».

19 апреля было объявлено о создании Суперлиги, в которую войдут 12 топ-клубов Европы. Это вызвало широкий резонанс среди футбольной общественности. Впоследствии английские «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Тоттенхэм Хотспур», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», а также испанский «Атлетико» и итальянские «Милан» и «Интер» объявили о своём выходе из турнира.

21 апреля было официально объявлено о приостановке европейской футбольной Суперлиги.

Ранее Александер Чеферин признался, что «Барселона» разочаровала его меньше других участников Суперлиги.

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