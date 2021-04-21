МОК поддержал отказ от создания футбольной Суперлиги

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался о ситуации вокруг создания и развала европейской футбольной Суперлиги.
МОК поддержал отказ от создания футбольной Суперлиги
  • Reuters

«Мы обсуждали всё это, говорили о ценностях спорта. В прошлом месяце в Брюсселе мы это обсуждали с Европейской комиссией и рады поддержке от неё. Сегодня с большой радостью узнали о том, какой отпор был от футбольных болельщиков, от разных политических лидеров по всему миру», — приводит слова Баха ТАСС.

19 апреля было объявлено о создании Суперлиги, в которую войдут 12 топ-клубов Европы, среди которых испанские «Атлетико», «Барселона» и «Реал». Это вызвало широкий резонанс среди футбольной общественности. Впоследствии английские «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Тоттенхэм Хотспур», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», а также испанский «Атлетико» и итальянские «Милан» и «Интер» объявили о своём выходе из турнира.

21 апреля было официально объявлено о приостановке европейской футбольной Суперлиги.

Ранее сообщалось, что главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал выход клуба из европейской футбольной Суперлиги.

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