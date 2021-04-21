Симеоне: выход «Атлетико» из Суперлиги — это хорошее решение для всех

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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал выход клуба из европейской футбольной Суперлиги.
Симеоне: выход «Атлетико» из Суперлиги — это хорошее решение для всех
  • © Daisuke Nakashima/AFLO
  • globallookpress.com

«Гендиректор сказал мне, что есть сомнения, учитывая сложившуюся ситуацию. Ночью было принято решение о выходе. Мы понимаем, что это было сделано после бурной реакции фанатов и всей семьи «Атлетико». Меня уже давно все знают. Я не люблю демагогию. Своими мыслями я делюсь с людьми, с которыми я должен разговаривать. Не хочу пытаться удовлетворить тех, кто меня слушает», — приводит слова Симеоне Marca.

Он отметил, что руководство «Атлетико» консультировалось с ним, перед тем как вступать в Суперлигу.

«Я выразил уверенность в том, что клуб примет лучшее решение. Вот так всё и было. Выход из Суперлиги — это хорошее решение для всех. Когда начинаются столь мощные движения, всегда наступают изменения. У меня нет сомнений, что футбол изменится к лучшему. Я считаю, что сторонам конфликта нужно встретиться и обсудить ситуацию», — добавил специалист.

19 апреля было объявлено о создании Суперлиги, в которую войдут 12 топ-клубов Европы. Это вызвало широкий резонанс среди футбольной общественности. Впоследствии английские «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Тоттенхэм Хотспур», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», а затем «Атлетико» и итальянские «Милан» и «Интер» объявили о своём выходе из турнира.

21 апреля было официально объявлено о приостановке европейской футбольной Суперлиги.

Ранее «Ювентус» выступил с заявлением о Суперлиге.

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