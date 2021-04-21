Симеоне: выход «Атлетико» из Суперлиги — это хорошее решение для всех

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал выход клуба из европейской футбольной Суперлиги.

«Гендиректор сказал мне, что есть сомнения, учитывая сложившуюся ситуацию. Ночью было принято решение о выходе. Мы понимаем, что это было сделано после бурной реакции фанатов и всей семьи «Атлетико». Меня уже давно все знают. Я не люблю демагогию. Своими мыслями я делюсь с людьми, с которыми я должен разговаривать. Не хочу пытаться удовлетворить тех, кто меня слушает», — приводит слова Симеоне Marca.

Он отметил, что руководство «Атлетико» консультировалось с ним, перед тем как вступать в Суперлигу.

«Я выразил уверенность в том, что клуб примет лучшее решение. Вот так всё и было. Выход из Суперлиги — это хорошее решение для всех. Когда начинаются столь мощные движения, всегда наступают изменения. У меня нет сомнений, что футбол изменится к лучшему. Я считаю, что сторонам конфликта нужно встретиться и обсудить ситуацию», — добавил специалист.

19 апреля было объявлено о создании Суперлиги, в которую войдут 12 топ-клубов Европы. Это вызвало широкий резонанс среди футбольной общественности. Впоследствии английские «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Тоттенхэм Хотспур», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», а затем «Атлетико» и итальянские «Милан» и «Интер» объявили о своём выходе из турнира.

21 апреля было официально объявлено о приостановке европейской футбольной Суперлиги.

Ранее «Ювентус» выступил с заявлением о Суперлиге.