«Рубин» назвал сроки восстановления Кварацхелии
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«У Кварацхелии диагностировано повреждение мышц левого бедра группы хамстринг. Восстановление займёт несколько недель», — сообщает пресс-служба казанского клуба.
Кварацхелия получил травму в матчей 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом».
В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 23 матчах РПЛ, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.
Ранее Сигурдссон заявил, что ЦСКА постарается отомстить «Локомотиву» за поражение в РПЛ.