«Рубин» назвал сроки восстановления Кварацхелии

Стали известны сроки восстановления полузащитника казанского «Рубина» Хвичи Кварацхелии.

«У Кварацхелии диагностировано повреждение мышц левого бедра группы хамстринг. Восстановление займёт несколько недель», — сообщает пресс-служба казанского клуба.

Кварацхелия получил травму в матчей 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом».

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 23 матчах РПЛ, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

Ранее Сигурдссон заявил, что ЦСКА постарается отомстить «Локомотиву» за поражение в РПЛ.