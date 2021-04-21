«Рубин» назвал сроки восстановления Кварацхелии

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Стали известны сроки восстановления полузащитника казанского «Рубина» Хвичи Кварацхелии.
«Рубин» назвал сроки восстановления Кварацхелии
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«У Кварацхелии диагностировано повреждение мышц левого бедра группы хамстринг. Восстановление займёт несколько недель», — сообщает пресс-служба казанского клуба.

Кварацхелия получил травму в матчей 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом».

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 23 матчах РПЛ, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

Ранее Сигурдссон заявил, что ЦСКА постарается отомстить «Локомотиву» за поражение в РПЛ.

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