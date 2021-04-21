Семенович: Быстрову надо посмотреть на свою жизнь, а не на мою грудь

Певица, актриса и бывшая фигуристка Анна Семенович рассказала о конфликте с бывшим футболистом сборной России Владимиром Быстровым.

«Я Владимира Быстрова, честно говоря, не знаю и в глаза не видела. Я вообще больше хоккей люблю, чем футбол. Не понимаю, почему российские футболисты при всех условиях не так часто радуют болельщиков хорошими играми и результатами. Возможно, им всё-таки стоит включить больше дисциплины, работать на тренировках эффективнее и показывать результат, которого ждёт вся Россия», — цитирует Семенович «Спорт-Экспресс».

По мнению певицы, Быстров своими высказываниями в её адрес подвёл российских футболистов.

«Хочется, чтобы российские футболисты были героями спортивных передовиц, а не скандальной жёлтой хроники. Чтобы их имена ассоциировались с победами, а не походами по барам и, как в случае с Быстровым, хамством в адрес женщин. Поведение Владимира Быстрова недостойно нормального мужчины», — сказала она.

Актриса отметила, что уважает любого спортсмена, который дошёл по крайней мере до КМС.

«Быстрову надо посмотреть на свою жизнь, а не на мою грудь. Понимаю, вам завидно, может, вы такой красоты никогда вблизи не видели. Надеюсь, и не увидите», — добавила она.

Напомним, что в одном из интервью Быстров заявил, что если бы Семенович захотела остаться в фигурном катании, то «отрезала бы сиськи». После этого Семенович назвала Быстрова хамом.

Ранее сообщалось, что Семенович намерена подать в суд на Быстрова.