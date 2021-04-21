Вилков выступил с заявлением после пожизненного отстранения от судейства

Арбитр Михаил Вилков прокомментировал своё пожизненное отстранение от судейства футбольных матчей.

«Мне хотелось бы сказать пару слов, а то получается так, что идёт игра в одни ворота. Только ленивая собака не высказалась в мой адрес за последние три дня. Если вам от этого станет легче, то можете закидать меня камнями или сжечь заживо на площади», — цитирует Вилкова «Чемпионат».

Арбитр попросил дать своим коллегам спокойно поработать.

«Отстаньте от всех остальных арбитров! То, что сейчас происходит, — это просто травля! Это невыносимо!» — сказал он.

Вилков отметил, что арбитров оскорбляют в социальных сетях, а в некоторых городах в их честь называют помойки.

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Михаил Вилков являлся арбитром Международной федерации футбола (ФИФА) до 2019 года.

Ранее глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц подтвердил отстранение Вилкова от работы.