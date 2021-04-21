Владелец «Ливерпуля» обратился к болельщикам после приостановки Суперлиги

«Ливерпуль» официально объявил о выходе из европейской футбольной Суперлиги.

«Я хочу извиниться за неудобства, которые принёс всем болельщикам «Ливерпуля». Суперлига была бы невозможна без их поддержки. Никто в Англии никогда не считал иначе. Вы очень чётко это продемонстрировали. Мы вас услышали. Я вас услышал», — цитирует владельца «Ливерпуля» Джона Генри официальный сайт клуба.

Генри извинился перед главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом, футболистами и всеми работниками клуба.

«Они не имеют никакого отношения к произошедшему. Они любят «Ливерпуль» и работают на его благо каждый день», — сказал он.

Владелец Ливерпуля отметил, что у команды хватает лидерских качеств и страсти, чтобы восстановить доверие болельщиков и помочь клубу двигаться вперёд.

«Даже ошибаясь, мы стараемся работать в интересах «Ливерпуля». В этом стремлении я подвёл болельщиков. Я единственный, кто должен нести ответственность за весь негатив, который без какой-либо необходимости выплеснулся за последние несколько дней на клуб. Я никогда этого не забуду», — сказал Генри.

По его мнению, приостановка Суперлиги показала силу, которой обладают болельщики.

«Это был тяжёлый год для всех нас. И важно, чтобы семья «Ливерпуля» оставалась целой и живой. Я обещаю, что сделаю всё возможное для этого», — добавил он.

Напомним, что организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Участники турнира: «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».

Позже в СМИ появилась информация, что «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» приняли решение покинуть состав участников Суперлиги.

Ранее было официально объявлено о приостановке европейской футбольной Суперлиги.