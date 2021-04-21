Владелец «Ливерпуля» обратился к болельщикам после приостановки Суперлиги

Короткая ссылка
«Ливерпуль» официально объявил о выходе из европейской футбольной Суперлиги.
Владелец «Ливерпуля» обратился к болельщикам после приостановки Суперлиги
  • Reuters

«Я хочу извиниться за неудобства, которые принёс всем болельщикам «Ливерпуля». Суперлига была бы невозможна без их поддержки. Никто в Англии никогда не считал иначе. Вы очень чётко это продемонстрировали. Мы вас услышали. Я вас услышал», — цитирует владельца «Ливерпуля» Джона Генри официальный сайт клуба.

Генри извинился перед главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом, футболистами и всеми работниками клуба.

«Они не имеют никакого отношения к произошедшему. Они любят «Ливерпуль» и работают на его благо каждый день», — сказал он.

Владелец Ливерпуля отметил, что у команды хватает лидерских качеств и страсти, чтобы восстановить доверие болельщиков и помочь клубу двигаться вперёд.

«Даже ошибаясь, мы стараемся работать в интересах «Ливерпуля». В этом стремлении я подвёл болельщиков. Я единственный, кто должен нести ответственность за весь негатив, который без какой-либо необходимости выплеснулся за последние несколько дней на клуб. Я никогда этого не забуду», — сказал Генри.

По его мнению, приостановка Суперлиги показала силу, которой обладают болельщики.

«Это был тяжёлый год для всех нас. И важно, чтобы семья «Ливерпуля» оставалась целой и живой. Я обещаю, что сделаю всё возможное для этого», — добавил он.

Напомним, что организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Участники турнира: «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».

Позже в СМИ появилась информация, что «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» приняли решение покинуть состав участников Суперлиги.

Ранее было официально объявлено о приостановке европейской футбольной Суперлиги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить