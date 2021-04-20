Источник: «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Арсенал» покинули Суперлигу

«Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и лондонский «Арсенал» приняли решение покинуть состав участников европейской Суперлиги.

Об этом сообщает indykaila News в Twitter.

Напомним, что организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Участники турнира — «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».

Ранее сообщалось, что 12 клубов-основателей обсудят роспуск Суперлиги.