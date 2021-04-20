СМИ: 12 клубов-основателей обсудят роспуск Суперлиги

12 клубов — основателей европейской Суперлиги 20 апреля проведут встречу, чтобы обсудить возможный роспуск нового турнира.

Об этом сообщает talkSPORT.

Напомним, что организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Участники турнира — «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».

Ранее сообщалось, что «Челси» может отказаться от участия в Суперлиге.