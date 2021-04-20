Источник: «Манчестер Сити» вслед за «Челси» может покинуть Суперлигу

«Манчестер Сити» намерен отказаться от участия в европейской Суперлиге.

Как сообщает журналист Мартин Липтон в Twitter, «Манчестер Сити» готовит документы для того, чтобы выйти из состава участников Суперлиги.

Напомним, что организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Участники турнира — «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».

Ранее сообщалось, что «Челси» может отказаться от участия в Суперлиге.