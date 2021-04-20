Федун — о создании Суперлиги: жду, что проект лопнет через некоторое время

Председатель совета директоров московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал создание европейской Суперлиги.

«Как всегда, победила жадность. Богатые клубы хотят быть ещё богаче. Итальянцы лоббируют эту идею, договорились с американцами, которые сказали создать закрытую лигу, как Национальная хоккейная лига или Национальная баскетбольная ассоциация, которая сама по себе генерирует большой денежный поток, в нём живёт и будет жить ещё лучше», — цитирует Федуна РБК.

По мнению функционера, заявление 12 клубов — это блеф.

«Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) имеют все возможности их быстро раздавить. Если они ими не воспользуются, тогда получается, что они с ними в сговоре. Если ФИФА и УЕФА захотят придавить этот проект — они его придавят. Самый главный шаг должен быть — исключение из чемпионатов», — сказал он.

Федун считает, что если УЕФА будет жёстко бороться с новым турниром, то у Суперлиги нет никаких шансов.

«Для ФИФА и в первую очередь УЕФА футбол — это гигантский бизнес, потерять долю в рынке для них очень неприятно. Поэтому я жду, что проект лопнет через некоторое время», — сказал функционер.

Напомним, что организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Участники турнира — «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».

Ранее сообщалось, что 55 ассоциаций — членов УЕФА подписали декларацию против Суперлиги.