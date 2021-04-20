В сети опубликовали зарплаты футболистов «Спартака»

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В сети появилась зарплатная ведомость московского «Спартака» на сезон-2020/21.
В сети опубликовали зарплаты футболистов «Спартака»
  • © spartak.com

Согласно опубликованным в Telegram-канале BlackMirror данным, самым высокооплачиваемым футболистом «Спартака» является полузащитник Роман Зобнин.

Зарплата Зобнина по итогам нынешнего сезона составит примерно €3,5 млн.

Сообщается, что документ был отправлен на согласование руководству московского клуба.

После 26 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 47 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице.

Ранее источник назвал зарплату Тедеско в «Спартаке».

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