В сети опубликовали зарплаты футболистов «Спартака»
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Согласно опубликованным в Telegram-канале BlackMirror данным, самым высокооплачиваемым футболистом «Спартака» является полузащитник Роман Зобнин.
Зарплата Зобнина по итогам нынешнего сезона составит примерно €3,5 млн.
Сообщается, что документ был отправлен на согласование руководству московского клуба.
После 26 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 47 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице.
Ранее источник назвал зарплату Тедеско в «Спартаке».