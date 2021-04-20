Источник назвал зарплату Тедеско в «Спартаке»

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Стала известна зарплата наставника московского «Спартака» Доменико Тедеско.
Источник назвал зарплату Тедеско в «Спартаке»
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По информации Telegram-канала BlackMirror, Тедеско получит в «Спартаке» около 275 млн рублей (€3,5 млн) за сезон-2020/21.

Также сообщается, что в контракте тренера предусмотрен финансовый бонус в размере 44 млн рублей, если московский клуб займёт второе место в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

После 26 туров РПЛ «Спартак» набрал 47 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Карпин может возглавить «Спартак».

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