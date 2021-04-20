Глава Суперлиги заявил, что старт проекта не будет отменён в случае отказа ПСЖ и «Баварии»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес, возглавивший Суперлигу, заявил, что турнир будет существовать даже в том случае, если к его рядам откажутся примкнуть французский ПСЖ и немецкая «Бавария».

«На сегодняшний день ПСЖ пока не был приглашён в Суперлигу. То же самое касается и немецких клубов. Сейчас в Суперлиге 12 команд, но мы хотим увеличить это число до 15. Если же ПСЖ и «Бавария» откажутся, то Суперлига не будет отменена. Разговоры об этом — полная чушь. 12 клубов, которые уже есть в Суперлиге, подписали контракты. По контракту никто из них не может отказаться от проекта», — сказал Перес в интервью El Chiringuito.

Основателями Суперлиги стали «Реал», «Барселона», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Челси», «Арсенал», «Атлетико», «Интер» и «Тоттенхэм». Старт турнира планируется на август 2021 года.

Ранее президент Суперлиги не исключил создания второго дивизиона турнира.