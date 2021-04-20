Президент Суперлиги не исключил создания второго дивизиона турнира

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Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес, возглавивший европейскую футбольную Суперлигу, заявил о том, что в турнире может быть создан второй дивизион.
Президент Суперлиги не исключил создания второго дивизиона турнира
  • Reuters

«Суперлига — это не война за деньги, а битва за будущее футбола. Мы сейчас работаем над тем, чтобы спасти футбол. Если же большие клубы будут зарабатывать больше денег, то больше в итоге будет доставаться всем. При этом в Суперлиге может быть и второй дивизион», — сказал Перес в интервью испанскому телевидению.

В ночь с 18 на 19 апреля «Реал», «Барселона», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Челси», «Арсенал», «Атлетико», «Интер» и «Тоттенхэм» объявили о создании Суперлиги. Планируется, что в новом турнире примут участие 20 команд. Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года.

Ранее Перес заявил, что не видит смысла в возвращении Роналду в «Реал».

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