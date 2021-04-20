Источник: футболист «Барселоны» Юмтити отказывается переходить в «Зенит»

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Защитник «Барселоны» и сборной Франции по футболу Самуэль Юмтити не хочет переходить в петербургский «Зенит».
Источник: футболист «Барселоны» Юмтити отказывается переходить в «Зенит»
  • globallookpress.com

Об этом сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо в своём Twitter. По информации источника, француз не уверен в том, что ему стоит переходить в российский клуб. Юмтити ждёт предложений от других. 

27-летний защитник перешёл в «Барселону» из «Лиона» летом 2016 года за €25 млн. В нынешнем сезоне француз успел провести 10 матчей за «Барселону». Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года. 

Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет купить футболиста «Барселоны» Юмтити.

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