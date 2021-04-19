СМИ: «Зенит» хочет купить футболиста «Барселоны» Юмтити

Петербургский футбольный клуб «Зенит» проявляет интерес к защитнику «Барселоны» Самуэлю Юмтити.

Об этом в Twitter написал журналист Фабрицио Романо.

«Барселона» открыта для его продажи. Решение зависит от игрока, у которого есть предложения от других европейских клубов», — сообщает Романо.

Юмтити выступает за «Барселону» с 2016 года. В этом сезоне он провёл 13 матчей. Всего на его счету 129 игр за каталонскую команду, в которых он забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

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