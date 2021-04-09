Экс-футболист «Зенита» назвал переход Малкома худшим трансфером в истории клуба

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Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров раскритиковал бразильского вингера команды Малкома, назвав его трансфер худшим в истории сине-бело-голубых.
Экс-футболист «Зенита» назвал переход Малкома худшим трансфером в истории клуба
  • © РИА Новости / Джузеппе Маффиа

«Малкома вообще нельзя назвать игроком. Чтобы отработать деньги, потраченные на его трансфер, бразилец должен как направлять атакующие действия, так и возвращаться для помощи обороне. Он же пешком ходит по полю и руками размахивает. Мне кажется, что это худший трансфер за всю историю «Зенита». От такого балласта нужно избавляться, а в матчах с командами уровня «Химок» давать игровое время молодым футболистам», — приводит слова Угарова «Спорт уик-энд».

В 16 матчах текущего сезона Российской премьер-лиги Малком забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее Игонин высказался о кандидатуре Аршавина на пост спортивного директора «Зенита».

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