Экс-футболист «Зенита» назвал переход Малкома худшим трансфером в истории клуба

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров раскритиковал бразильского вингера команды Малкома, назвав его трансфер худшим в истории сине-бело-голубых.

«Малкома вообще нельзя назвать игроком. Чтобы отработать деньги, потраченные на его трансфер, бразилец должен как направлять атакующие действия, так и возвращаться для помощи обороне. Он же пешком ходит по полю и руками размахивает. Мне кажется, что это худший трансфер за всю историю «Зенита». От такого балласта нужно избавляться, а в матчах с командами уровня «Химок» давать игровое время молодым футболистам», — приводит слова Угарова «Спорт уик-энд».

В 16 матчах текущего сезона Российской премьер-лиги Малком забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

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