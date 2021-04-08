Игонин высказался о кандидатуре Аршавина на пост спортивного директора «Зенита»

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Бывший капитан петербургского «Зенита» Алексей Игонин считает, что легенда клуба Андрей Аршавин справится с должностью спортивного директора клуба.
Игонин высказался о кандидатуре Аршавина на пост спортивного директора «Зенита»
  • © РИА Новости / Александр Гальперин

«Я уверен, что у Андрея есть необходимые компетенции. Если он хочет, то может, во всяком случае, претендовать на эту роль. У Аршавина есть преимущество: имя и понимание. Я думаю его кандидатура — это нормальный вариант», — цитирует Игонина «Спорт-Экспресс».

Должность спортивного директора «Зенита» освободилась 8 апреля 2021 года после ухода из клуба испанца Хавьера Рибалты.

Ранее Игонин высказался об уходе Рибалты из «Зенита».

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