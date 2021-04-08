Игонин высказался о кандидатуре Аршавина на пост спортивного директора «Зенита»
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«Я уверен, что у Андрея есть необходимые компетенции. Если он хочет, то может, во всяком случае, претендовать на эту роль. У Аршавина есть преимущество: имя и понимание. Я думаю его кандидатура — это нормальный вариант», — цитирует Игонина «Спорт-Экспресс».
Должность спортивного директора «Зенита» освободилась 8 апреля 2021 года после ухода из клуба испанца Хавьера Рибалты.
Ранее Игонин высказался об уходе Рибалты из «Зенита».