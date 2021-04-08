Игонин высказался об уходе Рибалты из «Зенита»

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Экс-капитан петербургского «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал уход испанца Хавьера Рибалты с поста спортивного директора клуба.
Игонин высказался об уходе Рибалты из «Зенита»
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«Новость — и не более того. Уверен, в этой связи «Зенит» не пропадет. У «Зенита» есть имя, а у «Газпрома» — мировое имя, потому сейчас, как обычно, выстроится очередь из желающих попасть на этот пост. Особых причин, а уж тем более каких-то проблем для «Зенита» я не вижу. Можно поблагодарить Рибалту за проведённое время с клубом», — цитирует «Спорт-Экспресс» Игонина.

Хавьер Рибалта работал спортивным директором «Зенита» с июля 2018 года. 8 апреля 2021 года испанец покинул свой пост.

Ранее Рибалта высказался об уходе из «Зенита».

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