Игонин высказался об уходе Рибалты из «Зенита»

Экс-капитан петербургского «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал уход испанца Хавьера Рибалты с поста спортивного директора клуба.

«Новость — и не более того. Уверен, в этой связи «Зенит» не пропадет. У «Зенита» есть имя, а у «Газпрома» — мировое имя, потому сейчас, как обычно, выстроится очередь из желающих попасть на этот пост. Особых причин, а уж тем более каких-то проблем для «Зенита» я не вижу. Можно поблагодарить Рибалту за проведённое время с клубом», — цитирует «Спорт-Экспресс» Игонина.

Хавьер Рибалта работал спортивным директором «Зенита» с июля 2018 года. 8 апреля 2021 года испанец покинул свой пост.

Ранее Рибалта высказался об уходе из «Зенита».