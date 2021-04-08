Рибалта — об уходе из «Зенита»: я совсем не чувствую себя счастливым

Бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта высказался о своём уходе из клуба.

«Конечно, мне немного грустно, поскольку я провёл здесь три замечательных года. Сказать по правде, я совсем не чувствую себя счастливым. Помимо того, что происходило на поле, где мы побеждали и завоёвывали чемпионские звания, я считаю достижением то, как ко мне относились здесь и каким я был с людьми. Я повстречал много новых друзей, каждый был доволен работой со мной, а я был счастлив работать с этим клубом. Это самое важное для меня», — цитирует Рибалту официальный сайт клуба.

Испанский специалист работал спортивным директором «Зенита» с июля 2018 года.

Ранее «Зенит» объявил об уходе спортивного директора Рибалты.