«Рубин» намерен обратиться в ЭСК по судейству Любимова в матче с «Уралом»

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Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов сообщил, что клуб попросит экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС) оценить решения арбитра Артёма Любимова в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом» (1:0).
«Рубин» намерен обратиться в ЭСК по судейству Любимова в матче с «Уралом»
  • РИА Новости

«Мы будем обращаться в ЭСК, сейчас уже пишем письмо. Попросим оценить эпизод с пенальти, потому что, на наш взгляд, там не было поводов для его назначения. Хотим, чтобы ЭСК дала оценку работе арбитра по всему матчу. Мне кажется, что он отработал на крайне низком уровне. Мы всё понимаем: молодой арбитр, но так судить тоже нельзя», — цитирует Сайманова Sport24.

В матче с «Уралом» арбитр Артём Любимов поставил пенальти в ворота «Рубина», а также удалил с поля футболиста казанского клуба Дениса Макарова.

Ранее сообщалось, что Слуцкий критически высказался о главном арбитре матча с «Уралом».

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