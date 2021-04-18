Слуцкий критически высказался о главном арбитре матча с «Уралом»

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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий раскритиковал судейство матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом» (1:0).
Слуцкий критически высказался о главном арбитре матча с «Уралом»
  • © РИА Новости

«Качество судейства сегодня было нижайшее. Вопрос даже не в том, что он назначил 11-метровый и удалил нашего футболиста. Вопрос в том, что абсолютно по-разному трактовались разные моменты. Он пропускал огромное количество нарушений правил. Я не увидел вообще никакой ни системы, ни последовательности. На мой взгляд, этот арбитр не готов судить матчи РПЛ», — приводит слова Слуцкого официальный сайт «Рубина».

Главным арбитром встречи был Артём Любимов.

Ранее сообщалось, что гол Йевтича принёс «Рубину» победу над «Уралом» в матче РПЛ.

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