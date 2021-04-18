Гол Йевтича принёс «Рубину» победу над «Уралом» в матче РПЛ
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Встреча проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 1:0.
Единственный мяч в игре забил полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич.
На 83-й минуте матча пенальти не реализовал нападающий «Урала» Андрей Панюков. На той же минуте за вторую жёлтую карточку с поля был удалён полузащитник казанской команды Денис Макаров.
Таким образом, «Рубин» набрал 46 очков и расположился на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ. «Урал» с 20 очками занимает 12-ю позицию.
Ранее сообщалось, что Кварацхелия получил травму в матче с «Уралом».