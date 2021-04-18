Гол Йевтича принёс «Рубину» победу над «Уралом» в матче РПЛ

Казанский «Рубин» одержал победу над екатеринбургским «Уралом» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч в игре забил полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич.

На 83-й минуте матча пенальти не реализовал нападающий «Урала» Андрей Панюков. На той же минуте за вторую жёлтую карточку с поля был удалён полузащитник казанской команды Денис Макаров.

Таким образом, «Рубин» набрал 46 очков и расположился на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ. «Урал» с 20 очками занимает 12-ю позицию.

Ранее сообщалось, что Кварацхелия получил травму в матче с «Уралом».