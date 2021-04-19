«Порту» отказался от участия в Суперлиге

Президент «Порту» Пинту да Кошта прокомментировал новость об официальном формировании европейской Суперлиги.

«Мы не можем участвовать в том, что нарушает правила УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций). Мы в Лиге чемпионов и надеемся выступать в этом турнире ещё много лет», — цитирует да Кошту журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Напомним, что организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Участники турнира — «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».

Ранее сообщалось, что «Бавария» и дортмундская «Боруссия» отказались от участия в Суперлиге.