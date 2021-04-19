СМИ: Аньелли покинул пост главы Ассоциации европейских клубов

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Президент туринского футбольного клуба «Ювентус» Андреа Аньелли покинул пост президента Ассоциации европейских клубов (ECA), которая выступала за создание Суперлиги.

Как сообщает журналист Габриэле Маркотти в Twitter, Альели, который стал вице-президентом Суперлиги, также покинул пост в исполнительном комитете Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Отмечается, что ECA также покинули все 12 клубов, которые стали участниками и основателями Суперлиги.

Участниками Суперлиги стали мадридский «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Ювентус», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Арсенал». 

Ранее президент «Реала» Перес сделал первое заявление на посту главы Суперлиги.

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