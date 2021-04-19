СМИ: Аньелли покинул пост главы Ассоциации европейских клубов

Президент туринского футбольного клуба «Ювентус» Андреа Аньелли покинул пост президента Ассоциации европейских клубов (ECA), которая выступала за создание Суперлиги.

Как сообщает журналист Габриэле Маркотти в Twitter, Альели, который стал вице-президентом Суперлиги, также покинул пост в исполнительном комитете Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Отмечается, что ECA также покинули все 12 клубов, которые стали участниками и основателями Суперлиги.

Участниками Суперлиги стали мадридский «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Ювентус», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Арсенал».

Ранее президент «Реала» Перес сделал первое заявление на посту главы Суперлиги.