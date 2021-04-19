Президент «Реала» Перес сделал первое заявление на посту главы Суперлиги

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Президент мадридского футбольного клуба «Реал» Флорентино Перес сделал первое заявление по поводу создания европейской Суперлиги.

«Мы собираемся помочь футболу всех уровней занять достойное место в мире. Футбол — единственный глобальный вид спорта в мире, у которого более четырёх млрд поклонников. Наша ответственность как больших клубов заключается в том, чтобы откликнуться на пожелания болельщиков», — цитирует Переса Marca.

Перес был избран президентом Суперлиги. 

Участниками турнира станут мадридский «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Ювентус», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Арсенал».

Ранее стал известен формат проведения европейской футбольной Суперлиги.

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