Президент «Реала» Перес сделал первое заявление на посту главы Суперлиги

Президент мадридского футбольного клуба «Реал» Флорентино Перес сделал первое заявление по поводу создания европейской Суперлиги.

«Мы собираемся помочь футболу всех уровней занять достойное место в мире. Футбол — единственный глобальный вид спорта в мире, у которого более четырёх млрд поклонников. Наша ответственность как больших клубов заключается в том, чтобы откликнуться на пожелания болельщиков», — цитирует Переса Marca.

Перес был избран президентом Суперлиги.

Участниками турнира станут мадридский «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Ювентус», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Арсенал».

Ранее стал известен формат проведения европейской футбольной Суперлиги.