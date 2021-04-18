Назван состав юниорской сборной России по хоккею на ЮЧМ-2021

Тренерский штаб юниорской сборной России по хоккею определился с составом команды на чемпионат мира, который пройдёт в США.

Официальный сайт Федерации хоккея России опубликовал список игроков, вошедших в итоговый состав команды на турнир.

Голкиперы: Валерий Бринкман, Кирилл Герасимюк, Сергей Иванов (все трое — СКА).

Защитники: Александр Фигурин («Авангард»), Арсений Коромыслов (СКА), Владимир Грудинин, Артём Дуда, Николай Макаров (все — ЦСКА), Глеб Иванов, Никита Новиков и Владислав Сапунов (все — «Динамо» Москва).

Форварды: Дмитрий Бучельников, Илья Иванцов, Даниил Лазутин, Матвей Мичков, Никита Чибриков (все — СКА), Всеволод Гайдамак, Иван Мирошниченко (оба — «Авангард»), Дмитрий Кателевский, Иван Меховов (оба — «Ак Барс»), Илья Квочко, Данила Юров (оба — «Металлург» Магнитогорск), Матвей Петров («Крылья Советов»), Прохор Полтапов (ЦСКА) и Фёдор Свечков («Лада»).

Юниорский чемпионат мира 2021 года по хоккею пройдёт во Фриско и Плэйно с 26 апреля по 6 мая.

Ранее сообщалось, что хоккеист Мирошниченко получил разрешение на въезд в США и примет участие в ЮЧМ-2021.