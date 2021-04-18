Хоккеист Мирошниченко получил разрешение на въезд в США и примет участие в ЮЧМ-2021

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Форвард юниорской сборной России по хоккею Иван Мирошниченко получил специальное разрешение на въезд в США для участия в юниорском первенстве мира.
Хоккеист Мирошниченко получил разрешение на въезд в США и примет участие в ЮЧМ-2021
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«Федерация хоккея России провела консультации с Международной федерацией хоккея (IIHF), USA Hockey и Олимпийским и паралимпийским комитетом США. Результатом нашей слаженной работы стала выдача спортсмену специального разрешения на однократный въезд на территорию США сроком на 30 дней для участия в турнире (NIE — National Interest Exception). ФХР выражает благодарность международным партнёрам за своевременное содействие в вопросах взаимодействия с государственными органами США», — гласит сообщение на официальном сайте ФХР.

16 апреля появилась информация о том, что Служба таможенного и пограничного контроля США запретила Мирошниченко въезд на территорию страны.

Юниорский чемпионат мира 2021 пройдёт во Фриско и Плэйно с 26 апреля по 6 мая.

Ранее депутат Госдумы отреагировал на отказ властей США в выдаче визы Мирошниченко.

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