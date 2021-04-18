СМИ: «Спартак» намерен продать четверых игроков в следующее трансферное окно

Московский «Спартак» продаст четверых футболистов в летнее трансферное окно, чтобы разгрузить платёжную ведомость команды.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, речь идёт об игроках, не проходящих в основной состав команды или выступающих в арендах. Это находящиеся в «Ахмате» Георгий Мелкадзе и Артём Тимофеев, а также Аяз Гулиев и Александр Ташаев.

«Спартак» с 47 очками занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что Червиченко высказался о возможном возвращении Карпина в «Спартак».