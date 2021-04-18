Червиченко высказался о возможном возвращении Карпина в «Спартак»

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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о том, что руководство московского клуба продолжает рассматривать кандидатуру наставника «Ростова» Валерия Карпина на пост главного тренера красно-белых в следующем сезоне.
Червиченко высказался о возможном возвращении Карпина в «Спартак»
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Я думаю, что это бред. Я виделся с Карпиным вчера. Даже намёков никаких не было, что он рассматривает вариант с красно-белыми. Когда зашёл разговор про «Спартак», он сказал, что это вообще его не интересует и за тем, что происходит в клубе, он не следит. Его интересует только «Ростов». Я не понимаю, почему журналисты не верят его словам. Могу подтвердить из личного вчерашнего разговора то же самое», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

Действующий главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско намерен покинуть команду по окончании нынешнего сезона в связи с истечением срока действия контракта. Карпин возглавлял «Спартак» с 2009 по 2012 год.

Ранее в «Спартаке» прокомментировали информацию об интересе к Карпину.

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