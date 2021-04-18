В «Спартаке» прокомментировали информацию об интересе к Карпину

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В московском «Спартаке» отреагировали на информацию о том, что руководство клуба рассматривает кандидатуру главного тренера «Ростова» Валерия Карпина на пост наставника команды.
В «Спартаке» прокомментировали информацию об интересе к Карпину
  • © РИА Новости / Сергей Пивоваров

«Чем ближе окончание сезона, тем длиннее шорт-лист с подачи журналистов», — цитирует директора департамента по связям с общественностью «Спартака» Антона Фетисова «Спорт-Экспресс»

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» набрал 47 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице. «Ростов» с 37 очками идёт на девятой позиции.

Ранее в «Спартаке» не исключили, что Тедеско останется в команде.

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