В «Спартаке» прокомментировали информацию об интересе к Карпину

В московском «Спартаке» отреагировали на информацию о том, что руководство клуба рассматривает кандидатуру главного тренера «Ростова» Валерия Карпина на пост наставника команды.

«Чем ближе окончание сезона, тем длиннее шорт-лист с подачи журналистов», — цитирует директора департамента по связям с общественностью «Спартака» Антона Фетисова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» набрал 47 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице. «Ростов» с 37 очками идёт на девятой позиции.

Ранее в «Спартаке» не исключили, что Тедеско останется в команде.