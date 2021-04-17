В «Спартаке» не исключили, что Тедеско останется в команде

Спортивный директор московского «Спартака» Дмитрий Попов ответил на вопрос о новом главном тренере команды.

«Объявим, когда закончим чемпионат. Останется ли Тедеско? Может, и останется. Разные варианты есть. Никаких комментариев не будет. У нас задача — закончить чемпионат, достойно. А дальше уже будем пошагово решать задачи. Хотим занять место в топ-2, чтобы побороться за Лигу чемпионов», — приводит слова Попова «РБ Спорт».

Перед зимним перерывом нынешний главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объявил о своём решении покинуть команду по окончании сезона.

Ранее в «Спартаке» иронично отреагировали на слухи об интересе к португальским тренерам.