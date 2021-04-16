В «Спартаке» иронично отреагировали на слухи об интересе к португальским тренерам

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Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал информацию СМИ об интересе клуба к португальским тренерам Пауло Фонсеке и Руе Витории.
В «Спартаке» иронично отреагировали на слухи об интересе к португальским тренерам
  • ©spartak.com

«К ночи жду Жозе Моуриньо. Сегодня португальский день», — приводит слова Фетисова Sport24.

По информации СМИ, «Спартак» проявляет интерес к приглашению наставника римской «Ромы» Паулу Фонсеки, после чего сообщалось о переговорах клуба с бывшим главным тренером «Бенфики» Руем Виторией.

Перед зимним перерывом нынешний главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объявил о своём решении покинуть команду по окончании сезона. 

Ранее сообщалось, что агент Гаттузо высказался о шансах итальянского специалиста возглавить «Спартак».

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