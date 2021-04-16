В «Спартаке» иронично отреагировали на слухи об интересе к португальским тренерам

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал информацию СМИ об интересе клуба к португальским тренерам Пауло Фонсеке и Руе Витории.

«К ночи жду Жозе Моуриньо. Сегодня португальский день», — приводит слова Фетисова Sport24.

По информации СМИ, «Спартак» проявляет интерес к приглашению наставника римской «Ромы» Паулу Фонсеки, после чего сообщалось о переговорах клуба с бывшим главным тренером «Бенфики» Руем Виторией.

Перед зимним перерывом нынешний главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объявил о своём решении покинуть команду по окончании сезона.

Ранее сообщалось, что агент Гаттузо высказался о шансах итальянского специалиста возглавить «Спартак».