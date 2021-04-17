«Фиорентина» без Кокорина проиграла «Сассуоло» в Серии А

Флорентийская «Фиорентина» потерпела поражение от «Сассуоло» в матче 31-го тура итальянской Серии А.

Встреча, прошедшая в Сассуоло, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

«Фиорентина» забила первой. На 31-й минуте отличился Джакомо Бонавентура.

Победу «Сассуоло» принёс дубль Доменико Берарди с пенальти на 59-й и 62-й минутах. Ещё один мяч на 75-й минуте забил Максим Лопес.

«Сассуоло» с 46 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А. «Фиорентина» с 30 очками — на 16-м месте.

В других матчах игрового дня «Сампдория» победила «Верону» (3:1), а «Кротоне» проиграл «Удинезе» (1:2).

Ранее сообщалось, что в «Фиорентине» ответили на вопрос о сроках возвращения Кокорина.