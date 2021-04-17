В «Фиорентине» ответили на вопрос о сроках возвращения Кокорина
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«У нас пока нет сроков по возвращению Кокорина на поле. Мы смотрим шаг за шагом. Сколько матчей он пропустит, ещё тоже неизвестно», — цитирует представителя пресс-службы итальянского клуба «Спорт-Экспресс».
Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака» зимой 2021 года. Россиянин сыграл за новый клуб три матча, не сумев отметиться результативными действиями.
Ранее сообщалось, что Кокорин не включён в заявку «Фиорентины» на матч с «Сассуоло».