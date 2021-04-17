В «Фиорентине» ответили на вопрос о сроках возвращения Кокорина

В итальянском футбольном клубе «Фиорентина» отреагировали на вопрос о сроках возвращения на поле российского нападающего команды Александра Кокорина.

«У нас пока нет сроков по возвращению Кокорина на поле. Мы смотрим шаг за шагом. Сколько матчей он пропустит, ещё тоже неизвестно», — цитирует представителя пресс-службы итальянского клуба «Спорт-Экспресс».

Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака» зимой 2021 года. Россиянин сыграл за новый клуб три матча, не сумев отметиться результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Кокорин не включён в заявку «Фиорентины» на матч с «Сассуоло».