Макгрегор предложил UFC ввести два новых чемпионских пояса

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Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор предложил Абсолютному бойцовскому чемпионату (UFC) ввести два новых чемпионских пояса.
Макгрегор предложил UFC ввести два новых чемпионских пояса
  • Reuters

«Предлагаю ввести ещё два пояса. «Пояс Макгрегора» уже находится на стадии разработки, теперь мне пришла в голову мысль о «поясе самого богатого засранца». Так мы сможем найти хорошее применение и рубинам, и изумрудам», — написал Макгрегор в Twitter.

Следующий бой Магрегор проведёт 10 июля с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе.

До этого они уже дважды дрались между собой. Первый бой Макгрегора и Порье состоялся в 2014 году, в нём досрочную победу одержал ирландец. Второй поединок прошёл в январе 2020 года, Порье сумел взять реванш, нокаутировав Макгрегора.

Ранее глава UFC сообщил, что все билеты на третий бой Макгрегора и Порье уже проданы.

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