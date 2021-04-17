Макгрегор предложил UFC ввести два новых чемпионских пояса

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор предложил Абсолютному бойцовскому чемпионату (UFC) ввести два новых чемпионских пояса.

«Предлагаю ввести ещё два пояса. «Пояс Макгрегора» уже находится на стадии разработки, теперь мне пришла в голову мысль о «поясе самого богатого засранца». Так мы сможем найти хорошее применение и рубинам, и изумрудам», — написал Макгрегор в Twitter.

Следующий бой Магрегор проведёт 10 июля с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе.

До этого они уже дважды дрались между собой. Первый бой Макгрегора и Порье состоялся в 2014 году, в нём досрочную победу одержал ирландец. Второй поединок прошёл в январе 2020 года, Порье сумел взять реванш, нокаутировав Макгрегора.

Ранее глава UFC сообщил, что все билеты на третий бой Макгрегора и Порье уже проданы.