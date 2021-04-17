Макгрегор предложил UFC ввести два новых чемпионских пояса
- Reuters
«Предлагаю ввести ещё два пояса. «Пояс Макгрегора» уже находится на стадии разработки, теперь мне пришла в голову мысль о «поясе самого богатого засранца». Так мы сможем найти хорошее применение и рубинам, и изумрудам», — написал Макгрегор в Twitter.
Следующий бой Магрегор проведёт 10 июля с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе.
До этого они уже дважды дрались между собой. Первый бой Макгрегора и Порье состоялся в 2014 году, в нём досрочную победу одержал ирландец. Второй поединок прошёл в январе 2020 года, Порье сумел взять реванш, нокаутировав Макгрегора.
Ранее глава UFC сообщил, что все билеты на третий бой Макгрегора и Порье уже проданы.